Coronavirus, curva in calo: ieri 46 positivi, ma ancora 3 decessi

Prosegue la curva in discesa dei contagi da coronavirus. Nonostante la giornata di festa di ieri, i tamponi effettuati in tutta la regione sono stati oltre 16.500, e di questi 46 hanno riguardato il Piacentino, di cui 18 sintomatici. Tre i decessi registrati (una donna di 93 anni e due uomini rispettivamente di 59 e 89 anni) mentre è rimasto stabile a 13 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

In ambito regionale le persone complessivamente guarite, sono state 4.529 in più rispetto al giorno precedente, raggiungendo quota 64.480. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a ieri sono 66.522 (calati di 2.954 unità rispetto al giorno precedente). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 63.507 (-2.925), il 95,5% del totale dei casi attivi.

L’età media dei nuovi positivi di ieri è stata 46,3 anni.