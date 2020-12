Due malviventi armati provano a rapinare un uomo in strada a Rottofreno e fuggono

I carabinieri stanno indagando un’aggressione a mano armata che si è verificata questa mattina all’alba a Rottofreno, all’inizio di via Roma. Secondo le prime ricostruzioni, due sconosciuti hanno puntato una pistola a un uomo, con l’intento di rapinarlo. A farli desistere, a quanto pare, il passaggio di una vettura di vigilanza privata: i malviventi si sarebbero spaventati, avrebbero lanciato la pistola e sarebbero fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Approfondimenti in corso anche su una vettura di colore scuro partita a grande velocità in direzione Centora: non si esclude possa essere di un complice.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà