Rissa a colpi di padella e di chiave inglese: due feriti, interviene la polizia

Grave fatto di sangue oggi, domenica 13 dicembre, in viale Il Piacentino: al termine di una pesante lite culminata con alcuni colpi scagliati addirittura con una padella in acciaio e una chiave a croce utilizzata per lo smontaggio delle gomme delle auto, due persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso. E’ accaduto poco dopo le 15,30: coinvolte alcune persone di nazionalità nordafricana. Sembrano essere cinque le persone protagoniste della rissa per la quale sono intervenuti gli uomini della questura che hanno avviato gli accertamenti, supportati da una pattuglia della Guardia di Finanza. Non ancora del tutto chiari i motivi alla base dell’episodio. I due feriti al capo non sarebbero in pericolo di vita.

