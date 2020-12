Sarmato, tamponamento in A21: un ferito grave. Rallentamenti al traffico

Un tamponamento a catena si è verificato intorno alle 12.45 di mercoledì 16 dicembre, in autostrada A21, all’altezza di Sarmato.

Tre i mezzi coinvolti e una persona, rimasta ferita in modo molto grave, è stata trasportata all’ospedale di Parma in ambulanza. Il traffico ha subito rallentamenti.

