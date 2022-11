Grave incidente in A21, quattro feriti. Tratto riaperto, auto in coda per 5 ore

Un grave incidente si è registrato questa mattina verso le 10.30 in autostrada A21, tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia. A scontrarsi due mezzi pesanti e un’auto, quattro i feriti trasportati all’ospedale.

A causa del sinistro è stato chiuso il tratto interessato fino alle 15.30.

Gli automobilisti che erano già entrati sono stati in coda per oltre cinque ore, senza la possibilità di essere raggiunti dai mezzi di soccorso né dalla Protezione civile per un minimo di conforto.

