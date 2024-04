Camion in fiamme sulla A21 dopo Castelvetro, code di 6 km verso Piacenza

La cabina di un camion è andata a fuoco nel pomeriggio di martedì 23 aprile sulla autostrada A21 al confine tra la provincia di Cremona e quella di Piacenza, in direzione sud tra Cremona e Castelvetro. Non ci sono stati feriti. Sulla tratta si sono verificati 6 km di coda tra Pontevico e Castelvetro in direzione Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona.