Tangenziale Castello, a marzo firma del contratto per la gestione dell’A21

A marzo verrà firmato a Roma il contratto per la gestione dell’A21. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato i rappresentanti del Consorzio Stabile SIS, aggiudicatario della bando di concessione dell’A21 da cui dipende, a cascata, la realizzazione della tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni. Subito dopo la firma il Ministero, per il tramite del suo direttore generale, si è detto disponibile ad incontrare i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Castel San Giovanni e dell’amministrazione provinciale. I tempi saranno ancora sicuramente lunghi, ma se non altro, fa notare la sindaca Lucia Fontana, “ora la strada è tracciata, si sa chi deve fare cosa e quali sono i passaggi su cui ora, come amministrazione pubblica, dobbiamo vigilare”.