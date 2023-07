Incidente A21, traffico bloccato verso Piacenza e cavalcavia da demolire

Incidente stradale sulla A21 Torino-Piacenza tra Broni e Casteggio: due mezzi pesanti si sono tamponati sull’autostrada provocando danni ingenti a un cavalcavia che verrà demolito nella notte. E’ accaduto alle 12.26 sulla A21 al km 125 Sud. Il tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti che si sono traversati sull’autostrada. Uno dei mezzi coinvolti ha sviato andando a collidere contro il puntone del cavalcavia 111, tra Broni e Casteggio, provocandone una grave lesione. Prontamente sono intervenute le squadre di emergenza della concessionaria, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il soccorso sanitario e i consulenti tecnici. A seguito dell’incidente Satap ha deciso di bloccare il traffico in entrambe le direzioni per valutare le soluzioni tecniche da adottare. A seguito del sopralluogo e delle verifiche effettuate, è stato deciso che nella notte il cavalcavia verrà demolito per una successiva ricostruzione. Contestualmente si sono verificati altri tre incidenti che hanno coinvolto altri mezzi pesanti. Il traffico è bloccato tra le uscite di Broni e Casteggio con uscita obbligatoria dall’autostrada e successivo rientro. “Si consiglia di seguire A1/A4 per direzione Torino e A26/A7 per direzione Piacenza, in alternativa SS10 Padana Inferiore. Attualmente sul posto sono presenti tecnici e maestranze della controllata Itinera e della concessionaria Autostrada dei Fiori, il cui intervento consentirà di riaprire l’asse autostradale entro le ore 10 di domani mattina”.

