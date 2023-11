Auto esce di strada a Rottofreno, conducente trasportato in ospedale

Incidente nel pomeriggio di martedì 14 novembre a Rottofreno in via Emilia Ovest. Un’auto che viaggiava in direzione Piacenza è uscita di strada. In base alle prime informazioni, il conducente della Mercedes avrebbe avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Il 74enne alla guida è stato trasportato in ospedale a Piacenza in gravi condizioni.

FOTO MASSIMO BERSANI