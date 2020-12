Covid a Piacenza: oggi quattro decessi, 80 nuovi contagiati e 16 pazienti in Terapia intensiva

Anche se il picco della seconda ondata pare ormai alle spalle, le curve di contagi e decessi fanno segnare ancora numeri importanti nel nostro territorio.

Nella giornata odierna i nuovi casi di positività sono stati 80 (45 sitomatici), che fanno salire il contatore generale a 14.147, mentre le persone vinte dal Covid-19 sono state quattro: tre donne (di 71, 91e 98 anni) e un uomo di 76 anni. Il totale delle vittime riferibili a Piacenza è di 1.162.

Da registrare l’incremento di una unità dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, per un totale attuale di 16.

L’ANDAMENTO DA INIZIO PANDEMIA

>

L’ANDAMENTO DA SETTEMBRE

>

L’ANDAMENTO IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 152.204 casi di positività, 1.745 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.762 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende al 10,4%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,8 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.920 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 82.928.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.326 (-250 rispetto a ieri).

Purtroppo, oggi in Emilia Romagna si registrano 75 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i morti in regione sono stati 6.950.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 207 (+1 rispetto a ieri), 2.764 quelli negli altri reparti Covid (-37).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 14.147 a Piacenza (+80 rispetto a ieri, di cui 45 sintomatici), 12.105 a Parma (+87, di cui 60 sintomatici), 21.279 a Reggio Emilia (+228, di cui 107 sintomatici), 27.922 Modena (+381, di cui 221 sintomatici), 30.026 a Bologna (+355, di cui 159 sintomatici), 4.829 casi a Imola (+78, di cui 16 sintomatici), 7.703 a Ferrara (+65, di cui 19 sintomatici), 10.895 a Ravenna (+131, di cui 63 sintomatici), 5.347 a Forlì (+57, di cui 42 sintomatici), 5.010 a Cesena (+87, di cui 69 sintomatici) e 12.941 a Rimini (+196, di cui 104 sintomatici).