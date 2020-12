Oggi a Piacenza balzo del Covid: 117 nuovi contagiati e 4 vittime

Nel giorno in cui l’Ausl ha certificato un nuovo arretramento settimanale del Covid nel nostro territorio, arriva un balzo del contagio. Oggi a Piacenza i nuovi casi sono 117 (di cui solo 53 sintomatici), con il totale che sale così a 14.531.

Purtroppo di registrano anche altre 4 vittime: tre donne di 81, 89 e 92 anni e un uomo di 70. Il totale dei decessi riferibili alla nostra provincia è di 1.181 da inizio pandemia.

Stabili a quota 16 i ricoveri in Terapia intensiva.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Luca Baldino ha invitato a non abbassare la guardia e a rispettare le disposizioni anti Contagio in questo momento ancora molto delicato.

LA SITUAZIONE DA INIZIO PANDEMIA





LA SITUAZIONE DA INIZIO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 158.345 casi di positività, 1.162 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.892 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende al 5,8%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,1 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.400 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale dunque a quota 91.411.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi scendono a 59.746 (-2.306 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 68 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia le vittime in regione sono state 7.168.

Crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 210 (+7 rispetto a ieri), 2.891 quelli negli altri reparti Covid (-23).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 14.530 a Piacenza (+ 117 rispetto a ieri, di cui 53 sintomatici), 12.395 a Parma (+27, di cui 15 sintomatici), 22.101 a Reggio Emilia (+125, di cui 44 sintomatici), 28.849 Modena (+139, di cui 93 sintomatici), 31.362 a Bologna (+244, di cui 94 sintomatici), 5.049 casi a Imola (+54, di cui 25 sintomatici), 8.197 a Ferrara (+83, di cui 14 sintomatici), 11.415 a Ravenna (+131, di cui 39 sintomatici), 5.520 a Forlì (+46, di cui 34 sintomatici), 5.375 a Cesena (+49, di cui 39 sintomatici) e 13.552 a Rimini (+147, di cui 57 sintomatici).