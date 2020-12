Il pranzo di Natale in famiglia: la tradizione non tramonta mai

Dopo la cena della Vigilia, un’altra occasione conviviale di buona cucina è il pranzo di Natale, in famiglia o al ristorante (ma non per queste festività, causa divieti anti-Covid). Ecco cosa propone la tradizione piacentina.

Abbiamo chiesto alla chef Debora Saccardi, conduttrice della trasmissione Pronto in tavola di Telelibertà e autrice dell’omonimo blog e libro di cucina, di illustrarci cosa propone la tradizione piacentina.