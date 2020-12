A Borgotrebbia messe sospese: don Cesena in ospedale per Covid

“Si avvisa che le messe di oggi e domani sono sospese a causa del Covid”. E’ l’avviso che campeggia sul portone della chiesa di Borgotrebbia, a Piacenza: il parroco don Pietro Cesena, dopo l’omelia diventata virale sui social network, si trova infatti ricoverato in ospedale in seguito a sintomi da Coronavirus. Ieri 26 dicembre, il prete ha voluto rassicurare i fedeli con un messaggio diffuso su Whatsapp: “Sono in pneumologia, mi tengono monitorato. Aspettiamo l’evolversi della situazione. Restiamo uniti nella preghiera”.

