“Non è stato sparso il sale”. La replica dell’assessore Tassi: “Operazioni iniziate alle 22 di ieri”

In seguito alla fitta nevicata che ha colpito il Piacentino e la città nella mattinata di lunedì 28 dicembre, e che ha ricoperto tetti e strade di una spessa coltre di neve, numerose segnalazioni dei cittadini hanno lamentato una carenza di interventi preventivi sulla formazione di ghiaccio sulle strade, che ha favorito il consolidarsi dello strato nevoso. L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Piacenza, Marco Tassi, interpellato da Telelibertà, ha replicato “che si tratta di un fenomeno meteorologico eccezionale e che il personale dell’amministrazione comunale e delle ditte coinvolte sta facendo il possibile”.

“Le operazioni di spargimento del sale sulle strade sono iniziate ieri sera alle 22 – prosegue Tassi -. E’ stata attivata la procedura di emergenza e al momento sono impegnati sul territorio comunale 70 mezzi per lo sgombero della neve. Sulle strade principali gli spartineve passeranno ogni due ore e mezzo, mentre sulle vie urbane e del centro storico ogni 4 ore. Sono in funzione anche le mini-pale per la pulizia dei marciapiedi”.