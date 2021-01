Verso nuove limitazioni anti-Covid: il governo valuta divieti dal 7 al 15 gennaio. Oggi Zona arancione

Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo weekend e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. Il governo Conte ragiona su questa linea per proseguire le restrizioni anti-Covid anche dopo l’Epifania. Oggi, intanto, Piacenza e le altre città italiane sono in “zona arancione” (qui tutti i dettagli), mentre domani e mercoledì 6 gennaio rientreranno in “rossa”.

LE IPOTESI – Dopodiché – riferiscono le agenzie di stampa – la scadenza del decreto natalizio potrebbe essere prorogata con un’ordinanza del ministro della salute. Ma non è l’unica ipotesi in campo. Dopo il vertice riunito dal premier Giuseppe Conte, infatti, è emersa l’idea di un provvedimento-ponte tra il 7 e il 15 gennaio. Le proposte sono due: quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio (“arancione” nei feriali e “rossa” nel weekend), data di scadenza dell’ultimo decreto, oppure di tornare in “zona gialla” per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione nel weekend del 9 e 10 e, successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente. Il nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità è previsto tra giovedì e venerdì.