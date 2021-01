Dramma della solitudine a San Nazzaro, 69enne trovato morto in casa

Il corpo senza vita di un 69enne è stato trovato nella mattinata di mercoledì 13 gennaio in un’abitazione di San Nazzaro, nel comune di Monticelli ma il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima. In base alle prime informazioni, l’uomo viveva solo e, alcune persone non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiamato i soccorsi. Una volta raggiunta l’abitazione non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

