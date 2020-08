Secondo dramma della solitudine in poche ore: trovata morta nella sua abitazione di via Locati

Da qualche giorno non la si vedeva più girare con la sua bicicletta. E nemmeno i vicini avevano più saputo nulla di lei. Oggi, 10 agosto, a Piacenza, una donna piacentina di 86 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Locati, senza che nessuno si accorgesse della tragedia: viveva sola e i parenti abitano lontano da lei. È il secondo caso in due giorni dei cosiddetti “drammi della solitudine”, che purtroppo aumentano durante il periodo estivo: anziani che vivono soli in casa che, in momenti di difficoltà o di emergenza, non possono contare sull’aiuto di famigliari.

