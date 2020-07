Paura in via Locati, garage in fiamme. Incendio domato dai vigili del fuoco

Paura in via Locati a Piacenza dove questa mattina, martedì 14 luglio, un incendio è divampato nel garage interno di una palazzina. Ancora da chiarire le cause del rogo, che ha messo in allarme residenti e passanti. Sul posto i vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato le fiamme. Oltre a loro anche la polizia municipale per regolare il traffico.

