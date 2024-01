Castel San Giovanni, le fiamme distruggono un’autorimessa

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere un incendio divampato nella rimessa di un’abitazione a Bosco Tosca, frazione del comune di Castel San Giovanni. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco il porticato ed è stato quindi necessario l’intervento dei pompieri giunti sul posto con una squadra da Castel San Giovanni e l’autobotte da Piacenza.

Nel cortile dell’abitazione sono arrivati anche i carabinieri di San Nicolò e la Pubblica assistenza Val Tidone Val Luretta. Secondo le prime informazioni è stato soccorso il proprietario della rimessa, un uomo di settant’anni, che quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere la struttura si trovava nella casa di fronte.

FOTO DI MASSIMO BERSANI