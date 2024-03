Castel San Giovanni, dopo l’incendio al via la bonifica: “Allarme rientrato”

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, da parte dei vigili del fuoco, dell’incendio divampato ieri, 6 marzo, a Castel San Giovanni, all’interno di un cascinale adibito a ricovero per il fieno, situato lungo Strada dei Conti in località Campo d’Oro.

Nella notte è proseguito il monitoraggio e controllo dell’incendio e da questa mattina è partito lo smassamento del materiale incendiato. È all’opera ancora una squadra di Castel San Giovanni che sta ultimando le operazioni di bonifica.

La sindaca Lucia Fontana, che ieri aveva emesso un’ordinanza per invitare i cittadini a non sostare all’aria aperta, per il rischio della dispersione di sostanze nocive, fa sapere che l’allarme è rientrato e non ci sarebbe pericolo.