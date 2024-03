Incendio in una cascina a Castello, il sindaco: “Tetto in eternit, chiudete le finestre”

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi – mercoledì 6 marzo – a Castel San Giovanni, all’interno di un cascinale (pare in disuso) adibito a ricovero per il fieno, situato lungo Strada dei Conti in località Campo d’Oro. Per domare il rogo sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Castel San Giovanni e Piacenza: sul posto anche i carabinieri di Castello e la polizia provinciale.

Ad andare in fumo, oltre a diverse rotoballe di fieno, anche parte delle attrezzature agricole stipate nel capannone, così come il tetto in materiale eternit che riveste la struttura: per questo il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, ha invitato i cittadini a “chiudere le finestre e a tornare alle proprie abitazioni in via precauzionale”.

Sulla pagina Facebook del Comune è poi comparso un post. “L’incendio – si legge – è stato domato, ma si consiglia di restare in un luogo chiuso fino a quando i fumi non saranno dispersi e comunque fino a nuova comunicazione poiché i materiali bruciati possono rilasciare sostanze nocive“.