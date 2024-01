Fienile in fiamme a Roncarolo di Caorso. Rogo domato dai vigili del fuoco

In fiamme un fienile all’interno di un’azienda agricola attiva a Roncarolo, lungo Strada argine Po, nel Comune di Caorso. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe di natura accidentale. Verso le 7 di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per domare il fuoco. A dare l’allarme il proprietario del fienile, un uomo classe 1951. Non ci sono feriti.

Durante l’incendio sono andate in fumo 250 rotoballe ed è crollato il tetto del fienile di 150 metri quadrati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Caorso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.