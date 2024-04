Tamponamento a catena in tangenziale, madre e figlia trasportate in ospedale

Tamponamento a catena in tangenziale a Piacenza lungo il tratto tra la rotonda della Galleana e il sottopasso di Montecucco, in direzione della Besurica. Sei veicoli coinvolti e quattro feriti: questo il bilancio dell’incidente avvenuto verso le nove di stamattina, lunedì 8 aprile.

Auto, furgoni e camion sono andati a collisione. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente e il violento impatto non risultano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Pubblica assistenza Croce bianca, polizia stradale e polizia locale.

Madre e figlia in ospedale

Gli operatori del 118 hanno trasferito in ospedale una donna insieme alla figlia per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I vigili del fuoco insieme agli agenti di polizia hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale. Pesanti ripercussioni al traffico cittadino.