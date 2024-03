Intossicazione da monossido di carbonio: firmato il piano tra vigili del fuoco e Ausl

È stato firmato questa mattina, mercoledì 27 marzo 2024, la nuova edizione del protocollo d’intervento da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco e l’unità operativa Igiene pubblica dell’Ausl di Piacenza.

MONOSSIDO DI CARBONIO: COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO

Il protocollo, sottoscritto da Pier Nicola Dadone (comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza) e Marco Maserati (direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza) permette ai due enti di intervenire coordinatamente in caso di intossicazione da monossido di carbonio causata dal malfunzionamento o non corretto utilizzo di impianti termici, concordando alcune procedure operative, ovvero di verifica su strutture dotate di apparecchi utilizzatori di portata termica non maggiore di 35KW, installate sia in abitazioni sia in luoghi di lavoro. Grazie a questa misura gli operatori sanitari e i vigili del fuoco potranno collaborare in modo ancora più efficace, garantendo una tempestività dell’intervento, una miglior qualità del servizio e minimizzando – per quanto possibile – i disagi per i cittadini che un fermo dell’impianto può comportare.