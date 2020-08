Dramma in via IV Novembre: morto in casa dopo l’allarme lanciato dalla nipote

Dramma ieri in una abitazione di via IV novembre: un uomo di 71 anni, che non dava notizie di sé da due giorni, è stato ritrovato morto dagli operatori di soccorso dopo l’allarme lanciato dalla nipote. Per accedere alla casa dell’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli uomini della questura per accertare la dinamica della morte: stando alle informazioni raccolte, il 71enne sarebbe morto per cause naturali.

