Aggressioni notturne, almeno cinque segnalazioni nella zona di Barriera Genova

Sono almeno cinque le donne che sarebbero state aggredite di notte tra Barriera Genova e via IV Novembre, a Piacenza, di cui una segnalazione giunta alla nostra redazione. I casi sarebbero riconducibili ad un solo responsabile, che agisce seguendo un modus operandi consolidato: un uomo giovane di carnagione scura che agisce nelle ore notturne, cercando una donna sola per poi tentare di palpeggiarla, mettendole una mano sulla bocca per evitare urla.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a giovedì scorso quando una ragazza diciassettenne è stata aggredita mentre tornava a casa dopo un pomeriggio con gli amici. A salvarla una misura di sicurezza: la giovane era al telefono con il padre. Così, una volta aggredita, è riuscita ad avvisare l’uomo che, prontamente, si è precipitato in strada per inseguire l’aggressore.

Non si tratta di un caso isolato, lo scorso novembre una donna di trent’anni era stata aggredita in via IV Novembre con una modalità simile: la vittima è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. Anche durante l’estate, sempre in zona via Genova, un’altra aggressione ad una diciassettenne, anche lei pedinata nella notte. A luglio l’ennesima molestia, ai danni di una donna in via Gobbi Belcredi, trasversale di via IV Novembre. A questi fatti si aggiunge un’altra segnalazione, giunta alla nostra redazione, da parte di una ragazza aggredita nella stessa zona, che però non ha sporto denuncia.