Dodici clandestini sull’auto: arrestato il 19enne pakistano alla guida

Nel pomeriggio di venerdì 17 novembre la Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato per traffico di migranti di un 19enne pakistano senza fissa dimora. Il giovane era stato bloccato in via IV Novembre, assieme a 12 stranieri stipati sull’auto, dopo un inseguimento per le vie della città in seguito alla fuga da un posto di controllo della polizia a piazzale Milano, anche grazie anche all’ausilio di altre Volanti e di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri.

A bordo del veicolo, oltre al guidatore 19enne, ulteriori 12 cittadini stranieri, stipati nel mezzo e provenienti da India, Pakistan, Nepal e Sri Lanka.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era intenzionato a proseguire nella fuga, ma uno dei 12 ragazzi stipati ha tirato il freno a mano improvvisamente, per evitare le loro vite fossero messe ulteriormente a rischio.

Il conducente ha dichiarato di essere minorenne, per cercare di evitare quanto possibile le conseguenze penali del suo gesto, ma grazie agli esami auxologici a cui è stato sottoposto presso l’ospedale è stato possibile accertare che in realtà aveva 19 anni.

Per le condotte di resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dalle Volanti. Dalle indagini è emerso che il giovane era il terminale di un sodalizio criminale con sede in Pakistan, dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e che i 12 trasportati erano tutti diretti in Francia o in Spagna. Per il viaggio i dodici trasportati hanno pagato tra i 400 ed i 600 euro all’organizzazione criminale attraverso i propri familiari nel Paese d’origine. L’attraversamento della frontiera sarebbe dovuto avvenire, secondo quanto finora ricostruito, dalla Provincia di Cuneo.

Il 19enne è stato condotto alle Novate in attesa di convalida.

Gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione hanno portato all’emissione di 11 provvedimenti di espulsione a carico dei cittadini stranieri trasportati, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mentre il dodicesimo ha fatto richiesta di asilo.