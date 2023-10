Maniaco incappucciato, spunta un’altra vittima: è un ragazzo di 19 anni

Alto circa un metro e settantacinque centimetri, corporatura normale, carnagione olivastra, barba non lunga, denti galli e distanziati, cappuccio in testa. Questo l’identikit del maniaco di via IV Novembre fornito dall’ultima sua vittima ai carabinieri, questa volta contrariamente la solito la vittima è un maschio diciannovenne. Intanto, da quanto si è appreso, sono salite almeno a 10 le vittime del maniaco incappucciato.

Il ragazzo palpeggiato dall’incappucciato ha sporto denuncia martedì ai carabinieri per quanto accaduto: “Mio figlio ci ha pensato qualche giorno prima di andare dai carabinieri perché di questa faccenda non ne voleva parlare, ma poi alla fine si è convinto” ci ha raccontato la madre, che subito ha aggiunto: “Ci terrei però a chiedere a tutte le forze dell’ordine un certo impegno affinchè questo maniaco venga assicurato alla giustizia, io so per aver parlato con un’altra mamma che tra le vittime c’è anche una ragazza che abita nella zona de Pubblico Passeggio e che non ha mai voluto sporgere denuncia, ma che è rimasta molto provata”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ