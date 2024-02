Rissa all’alba di ieri in via IV Novembre: calci e pugni tra almeno cinque persone

Violenta rissa all’alba di ieri fra via IV Novembre e via Nasolini: a picchiarsi sarebbero state diverse persone, si parla di almeno quattro-cinque individui. Alcuni testimoni hanno riferito di un uomo che si sarebbe scagliato contro gli agenti costretti ad usare una bomboletta spray per riportarlo alla calma. C’è anche chi ha riferito che lo spray urticante sarebbe stato usato da uno dei partecipanti alla rissa contro un rivale. Dalla polizia al momento non vi sono state conferme di quanto accaduto.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ