Auto non si ferma a un posto di blocco, inseguita e fermata: a bordo 13 stranieri

Ha quasi dell’incredibile quanto accaduto nella tarda serata di martedì 14 novembre in città: un’auto non si è fermata a un posto di blocco della polizia a piazzale Milano, ingaggiando un inseguimento a tutta velocità con la Volante della questura lungo via XXI Aprile. In aiuto degli agenti sono arrivate altre pattuglie, compresa una dei carabinieri che si trovava in zona. Per provare a scappare, i fuggitivi hanno anche speronato le vetture delle forze dell’ordine, che sono riusciti a bloccarli all’inizio di via IV Novembre.

A questo punto, polizia e carabinieri hanno assistito a una scena più unica che rara: dall’auto sono uscite ben 13 persone di origine straniera, quasi certamente tutti pachistani.

Non senza qualche difficoltà, sono stati tutti fermati (qualcuno anche ammanettato) e portati in questura per accertamenti.

Molti cittadini, attirati dalle sirene e dal trambusto, si sono affacciati a balconi e finestre, tributando un applauso alle forze dell’ordine una volta tornata la calma.

Sul posto anche la Polizia Locale.

