Ladri in fuga nella notte speronano la gazzella dei carabinieri

Si sono introdotti in un’abitazione di Rivergaro verso le 23 passando dalla finestra mentre i proprietari erano in vacanza, una volta all’interno i malviventi hanno tentato di aprire la cassaforte con un flessibile ma in quel momento è scattato l’allarme. La banda è subito fuggita a bordo di un’utilitaria che è stata vista sfrecciare sulla Statale 45 da una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro. Ne è nato un inseguimento alla fine del quale i ladri hanno speronato la “gazzella” dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza, che allertata dalla centrale operativa era riuscita ad intercettare l’auto alla fine della tangenziale a Montale.

L’inseguimento è terminato in un vicolo senza uscita a Pontenure dove i tre fuggitivi hanno abbandonato l’auto e si sono allontanati a piedi in direzioni diverse, facendo perdere le loro tracce. I carabinieri hanno riportato lesioni lievi.

L’auto dei malviventi è stata sequestrata: all’interno c’erano numerosi attrezzi da scasso e alcuni flessibili, alcune borse griffate e gioielli presumibilmente provento di furti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Piacenza per i rilievi del sinistro, mentre la Sezione operativa della Compagnia di Piacenza ha effettuato i rilievi sull’auto della banda e avviato le indagini.