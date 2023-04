Auto non si ferma all’alt, inseguimento alla Farnesiana. In tre scappano

La polizia ha intimato l’alt a un’automobile di passaggio alla Farnesiana ma, invece di accostare il conducente ha accelerato. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice sevizio preventivo, si è trasformato in un inseguimento stradale.

E’ accaduto notte di domenica. Durante il breve inseguimento via radio è stato comunicato alla sala operativa della questura quanto stava accadendo. L’Audi ha raggiunto a tutta velocità via Manzoni e si è fermata, tre degli occupanti sono stati visti aprire di colpo le portiere e fuggire di corsa in differenti direzioni.