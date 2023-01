Minorenne aggredita al quartiere Belvedere, spunta un altro caso nella stessa via

L’episodio di aggressione ai danni di una 17enne avvenuto alcune sere fa al quartiere Belvedere di Piacenza, non sarebbe il solo avvenuto in quella zona: un’altra giovane, in questo caso una 16enne, ha riferito alle forze dell’ordine di essere stata seguita e palpeggiata nei mesi scorsi da uno sconosciuto proprio nella stessa via. A salvarla sarebbe stato il fratello, con il quale la ragazza stava messaggiando su WhatsApp al momento dell’aggressione.

Anche in questo caso, dunque, si è rivelato provvidenziale l’intervento di un parente: per la 17enne era stato il padre, dalla finestra, a mettere in fuga l’aggressore. Entrambe le giovani hanno riferito di essere state seguite e toccate nelle parti intime da un individuo con barba e carnagione scure.