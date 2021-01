Aumentano i costi mensa a carico del Comune: 45mila euro per vassoi bio

Tra gli effetti della pandemia c’è anche quello di far schizzare i costi della mensa scolastica. A Castel San Giovanni il comune ha messo in conto una spesa aggiuntiva di ulteriori 45mila euro che servono a coprire i costi dei vassoi biodegradabili. Ogni giorno se ne utilizzano una media di 640. Il costo per il momento non grava sulle famiglie, visto che se lo accolla per intero il comune. A smaltire la mole di vassoi sono i membri della comunità sinti di Castello che, in virtù di un accordo con l’ente pubblico, ogni giorno portano a smaltire i vassoi in discarica.

