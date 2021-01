Smog, Piacenza 26esima tra le città più inquinate. Nel 2020 polveri sottili “fuorilegge” 53 giorni

Tra le 35 città capoluogo italiane che hanno sforato il limite annuale delle polveri sottili c’è anche Piacenza che si colloca al 26esimo posto tra le città più inquinate per Pm10. La centralina Giordani Farnese,in centro storico, ha sforato 53 volte il limite di 35 imposto dall’Unione Europea. La maglia nera va a Torino con 98 giorno fuorilegge seguita da Venezia (88) e Padova (84).

Lo rivela Mal’aria, il dossier annuale pubblicato da Legambiente.

“I giorni di superamento del Pm10 sono un campanello d’allarme dello smog ma le medie annuali rappresentano la cronicità dell’inquinamento e sono il parametro di riferimento per la tutela della salute, come indicato dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che stabilisce in 20 microgrammi per metro cubo la media annuale per il Pm10 da non superare.

Sono 60 le città italiane (il 62% del campione analizzato) che hanno fatto registrare una media annuale superiore a quanto indicato dall’OMS” si legge nel rapporto di Legambiente.

Anche nella classifica relativa al valore medio annuale delle Pm10, Piacenza è 26esima con un valore medio di 28 microgrammi per metro cubo.

Legambiente nel dossier Mal’aria 2021 avanza alcune proposte contro lo smog.

“Vogliamo città pulite e più vivibili dopo la pandemia. Vogliamo delle Clean Cities!

La parola d’ordine della pandemia è stata distanziamento, quella che si imporrà all’indomani sarà prossimità: medicina territoriale, servizi di prossimità, “città a 15 minuti”, scuole, luoghi di lavoro (co-working), negozi, relazioni facilmente raggiungi¬bili a piedi o con mezzi di mobilità leggeri (bici).

Per uscire dalla logica dell’emergenza e per ridurre l’inquinamento nelle nostre città e nei nostri paesi, dobbiamo dunque fare lo sforzo di incrociare due temi cruciali come la mobilità e l’uso dello spazio pubblico, della strada”.

Nei mesi di marzo e aprile caratterizzati dal lockdown totale per la pandemia da Covid, le concentrazioni di inquinanti nell’aria si sono ridotte ma non hanno influito sul bilancio annuale.

“La prima spiegazione è quindi che le misure hanno avuto il loro effetto benefico, ma che il danno era stato sostanzialmente già fatto – si legge nel dossier -. Infatti il periodo critico dell’inquinamento è quello compreso tra i mesi gennaio/febbraio e novembre/dicembre, dove si registrano i picchi più alti di inquinamento, con marzo e ottobre che invece sono, da un punto di vista delle concentrazioni e dei superamenti, mesi di transizione. Le restrizioni da metà marzo a metà maggio sono avvenute quindi “fuori stagione” e non sono riuscite a limitare i superamenti dei limiti di legge. A marzo, in Lombardia, i giorni di superamento medi sono stati 3 (contro i 18 di gennaio e i 10 di febbraio), per lo più legati ad un fenomeno atmosferico anomalo”

Legambiente ricorda che “l’inquinamento dell’aria causa circa 2 milioni di morti premature all’anno in tutto il Mondo. In molte città i livelli medi annuali di Pm10, derivante principalmente dalla combustione fossile, sono stabilmente oltre i 70 microgrammi per metro cubo. L’OMS ipotizza che riducendo il particolato da 70 a 20 microgrammi per metro cubo, come stabilito nelle linee guida, si potrebbe arrivare a una riduzione della mortalità del 15%”.