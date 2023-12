Provincia, ecco il Ptav: “Nuovi insediamenti solo in luoghi già attrezzati e strategici”

“La logistica sarà ospitata solo dove esistono scali ferroviari e caselli autostradali già attivi, per una viabilità che non vada ad impattare sui centri abitati”.

Con queste parole la presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli, ha rassicurato le decine di attivisti e comuni cittadini che questo pomeriggio hanno affollato l’esterno del palazzo dell’Ente di via Garibaldi in occasione della presentazione ufficiale – aperta agli stessi cittadini – del Piano territoriale di area vasta (Ptav), una proposta che al suo interno contiene i riferimenti essenziali per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, dai quali discenderanno molte scelte di rilevanza strategica e pratica in termini di sviluppo, competitività, insediamenti, mobilità, sostenibilità e transizione digitale.

Attivisti uniti sotto lo slogan “Stop al consumo di suolo”.

“Rappresentiamo – ha spiegato Laura Chiappa di Legambiente Piacenza – ben 22 fra associazioni, partiti politici, cittadini e comitati, fortemente preoccupati per l’aumento del consumo di suolo nel Piacentino, con ben 103 ettari di terreno ‘mangiati’ nel 2021. Abbiamo scritto un appello a Provincia e Regione proprio per sottolineare questo tema, strettamente legato ad un altro nodo come quello della logistica, arrivata a 10 milioni di metri guardati”.

“Per raggiungere questo obiettivo, la riduzione al consumo di suolo – ha aggiunto il consigliere provinciale Paola Galvani – la legge ha previsto una soglia massima consumabile di territorio pari al 3% della superficie del territorio urbanizzato. Una soluzione che consentirà di stringere accordi territoriali coi comuni confinanti. Noi teniamo molto al fatto che ci sia rispetto per tutti i nostri servizi ecosistemici e che i nuovi insediamenti siano collocati nei punti strategici e non ‘a random’ senza un piano strutturato e programmato”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI