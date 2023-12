“Pack your Xmas” al Circolo Rathaus: evento all’insegna della sostenibilità

Si chiama “Pack your Xmas”, l’evento all’insegna della sostenibilità e del Natale eco-friendly che il Circolo Rathaus e Legambiente Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza, propongono per sabato 16 dicembre, l’ingresso è libero e aperto a tutti (anche in mancanza di tesseramento) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Una giornata dedicata alla creatività per confezionare i regali di Natale, utilizzando materiali di recupero e riciclo, che saranno messi a disposizione gratuitamente dagli organizzatori, con il fine di evitare il più possibile gli sprechi e l’utilizzo di componenti in plastica.

“Quella di sabato – sottolinea l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli – è la prima di una serie di iniziative che intendiamo attuare nell’ambito della strategia Plastic-Free della Regione Emilia Romagna, cui Piacenza ha aderito con l’approvazione, nel giugno scorso, da parte del Consiglio comunale. Ringrazio Legambiente e Rathaus per l’impegno e la disponibilità a realizzare questa giornata, che ha un valore prezioso di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. Come sempre, è dai piccoli gesti e dalle abitudini di ogni giorno che parte il cambiamento più efficace”.

Secondo dati recenti diffusi da Greenpeace, la produzione di un kg di carta da regalo comporta l’emissione di 3 kg di Co2 durante le diverse fasi di lavorazione. Inoltre in Paesi come il Regno Unito viene buttato tra i rifiuti l’equivalente di 108 milioni di rotoli di carta da pacchi ogni anno, tra i quali grandi quantità non sono riciclabili perché contenenti glitter o laminati plastici. “Crediamo che sia più che mai necessario e importante, a maggior ragione nel periodo delle festività – spiega Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza – dare un segnale concreto che vada in direzione opposta al consumismo e allo spreco. Un’iniziativa come quella in programma sabato può contribuire a renderci tutti più consapevoli della quantità di scarti non recuperabili di cui possiamo essere responsabili anche nel contesto domestico, invitandoci a trovare modalità alternative, accessibili a tutti, per ridurne l’impatto”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto – aggiunge Maria Grazia Parenti del Circolo Rathaus – perché coerente in tutto e per tutto con la filosofia della sostenibilità che portiamo avanti in tutti gli ambiti, cercando di diffonderla attraverso incontri, approfondimenti e momenti di condivisione come quello che ci attende il 16 dicembre, quando ci farà piacere aprire le porte a tutte le persone che vorranno avvicinarsi con una prospettiva nuova e originale alla tradizione dei regali”.