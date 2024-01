Le associazioni animaliste: “Approviamo il nuovo regolamento sui circhi”

“Come associazioni animaliste e ambientaliste di Piacenza siamo estremamente soddisfatte per il voto assunto in consiglio comunale, voluto con convinzione dalla Giunta, e l’adozione da parte del Comune di Piacenza del regolamento sull’attendamento dei circhi con animali”.

Così le associazioni animaliste e ambientaliste di Piacenza (Enpa, Lav, Legambiente, Oipa, Leal, Associazione Pelosi Coraggiosi Odv, Liberinsieme Odv, Associazione 44Zampe Odv, Veg&Joy, Arca di Noè, Associazione I Mici di Micio Bau, Micioamico, Amici del Cane Odv, Senza Catene Odv, Pandora Piacenza Odv e I Randagiotti) commentano l’approvazione del provvedimento che prevede regole più stringenti per gli imprenditori del settore che utilizzano gli animali nei loro spettacoli.

“E un atto – si legge in una nota diffusa dalle associazioni – che attendiamo da molti anni e che, affiancato al regolamento sul benessere animale, già adottato, costituisce la base per rendere Piacenza una città più attenta alla dignità ed alle necessità degli animali. Abbiamo fortemente voluto questo regolamento collaborando fattivamente con l’assessore Serena Groppelli alla stesura, per arrivare ad un testo condiviso che potesse dare agli animali ancora presenti nei circhi che arriveranno a Piacenza la massima tutela possibile, nella consapevolezza che purtroppo, ad oggi, il divieto tout court di attendamento dei circhi con animali non è normativamente possibile per lo slittamento al all’agosto 2024 del decreto legislativo attuativo della legge delega 106\2002 che prevede il superamento dell’uso di animali nei circhi e negli spettacoli”.

“In questo modo – si legge nel comunicato – si potranno attendare a Piacenza solo circhi che abbiano al loro interno le condizioni di massimo benessere animale, condizioni che saranno sottoposte a severi controlli prima e durante l’attendamento, il tutto nell’attesa della normativa nazionale che permetta di vietarne l’attendamento. Vogliamo circhi senza animali a Piacenza e ovunque, il futuro è questo ed il regolamento approvato è un passo importante a tutela degli animali che va in questa direzione”.