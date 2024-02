Emergenza topi in via Nasalli Rocca: i residenti chiedono aiuto, sopralluogo con l’Ausl

Allarme topi a ridosso del centro città. Via Nasalli Rocca e le zone limitrofe sono state infestate dai roditori. Le testimonianze arrivano dai cittadini che, esasperati dalla situazione, hanno fotografato i sempre più numerosi casi di avvistamento, chiedendo al Comune di Piacenza un intervento immediato.

Residenti e commercianti – Una situazione particolarmente grave quella denunciata da Luca Campagnoli, commercialista dello studio all’incrocio con via Raineri. “Nei pressi di via Nasalli Rocca si trova un asilo, frequentato da decine di bambini e un centro per persone con disabilità – sottolinea – e la presenza di topi danneggia inoltre le attività commerciali presenti nella via, come negozi e bar”.

Dalle testimonianze emerge come i roditori siano visibili anche di giorno. “Me ne sono trovata davanti uno alle 6 del pomeriggio”, spiega Stefania Pavanati, titolare di un negozio di ortofrutta nella zona.

I cittadini chiedono quindi alle autorità competenti di intervenire al più presto per risolvere il problema che inizia ora ad essere dannoso per la sicurezza di chi in quell’area vive o lavora.

La risposta dal Comune – “Stiamo organizzando sopralluoghi e verifiche assieme all’Ausl per capire quale possa essere l’intervento più adatto – interviene l’assessore Serena Groppelli – noi possiamo occuparci solo delle zone pubbliche. Se dovesse esserci un giardino privato lasciato incolto dal quale provengono i topi, non possiamo fare azioni di disinfestazione”, conclude.

Il dirigente veterinario dell’Ausl Alessandro Chiatante invita infine i residenti a non lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti, controllando che non siano bucati o danneggiati, in modo da non far fuoriuscire il contenuto. Secondo Chiatante, zone verdi incolte e rifiuti abbandonati potrebbero essere la causa della presenza massiccia dei roditori che infestano le vie limitrofe al centro cittadino.