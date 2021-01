Sarà una domenica all’insegna del maltempo: in collina attesa la neve

Dopo la pausa di questi ultimi giorni, domani (domenica 31 gennaio) nella nostra provincia torna il maltempo. Secondo le previsioni è previsto il passaggio di una saccatura atlantica che determinerà piogge deboli (da moderate a sparse), localmente anche a carattere di rovescio in particolare sui rilievi, che interesseranno l’intera regione. A questo proposito la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, pronta a scattare dalla mezzanotte, per criticità idrogeologica e per il forte vento.

Sull’appennino centro occidentale si prevedono anche deboli nevicate con quota neve oscillante tra 700 e 800 metri. Gli accumuli nevosi al suolo potranno superare anche i 15 centimetri nella zona dell’alta collina piacentina al confine con il Parmense. Inoltre, nella prima parte della giornata, sempre nelle zone lungo il crinale appenninico, sono previste forti raffiche di vento.