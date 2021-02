Due focolai di Covid nelle scuole di Pontenure, contagiati 5 docenti e 12 alunni. Nove classi in quarantena

Sono due i focolai di contagi da Covid localizzati nell’intero istituto scolastico comprensivo di Pontenure. Uno, ancora attivo, riguarda un docente e 8 alunni ed è iniziato con l’identificazione di 3 studenti positivi dello stesso nucleo familiare. I ragazzi frequentano anche un doposcuola: per questo sono stati sottoposti a tampone non solo i compagni di classe ma anche i partecipanti a queste attività pomeridiane. Il secondo focolaio, ancora attivo, ha coinvolto 4 docenti e 4 alunni ed è stato individuato a partire dalla diagnosi su un insegnante che presta servizio in tre classi. Complessivamente, ci sono 9 classi in quarantena (e 5 docenti) e 5 classi a casa in attesa dell’esito del tampone.

Dato che è stata ricostruita la sequenza di trasmissione, al momento gli operatori dell’Azienda sanitaria non ritengono opportuni provvedimenti rispetto alle altre sezioni delle scuole. L’istituto è ancora oggetto di indagine da parte del personale del Dipartimento di Sanità Pubblica che valuterà un’estensione dell’attività di screening qualora necessario.