Da lunedì al via i lavori in via Mazzini e via Calvi: chiusi tratti di strada

Da lunedì prossimo, 8 febbraio, parte la riqualifica di una parte del centro storico di Castel San Giovanni e cioè via Calvi e via Mazzini, lungo le quali si affacciano numerose attività commerciali. Sarà necessario chiudere al traffico, motivo per cui il cantiere procederà per gradi chiudendo cioè un pezzo di strada per volta fino. I lavori dureranno almeno, alla fine di marzo.

