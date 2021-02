Vigolzone, in arrivo nuovi alberi per parchi e giardini delle scuole

Nuovi alberi a Vigolzone per iniziativa del movimento “Abbraccia un albero” che si prefigge l’obiettivo di rivitalizzare le aree verdi spoglie collaborando con le istituzioni e di proporre attività di coinvolgimento sociale.

Entro la prossima settimana, nel comune di Vigolzone saranno piantate circa 50 essenze autoctone del territorio piacentino. Le zone interessate sono i parchi comunali di via Dalla Chiesa e via Montanelli, i giardini delle scuole e dell’asilo nido proprio in quest’ultima area i primi 13 piccoli fusti hanno già trovato dimora. Lo scopo, riferisce l’ideatrice del progetto, Marianna Melandri, è quello di trasmettere ai bambini e ai ragazzi l’importanza degli alberi e dell’ambiente per preservare l’ecosistema sempre più a rischio. Essi cresceranno insieme agli alberi, di cui si prenderanno cura, annaffiandoli costantemente, dando così continuità al progetto.

L’iniziativa ha trovato l’appoggio del Comune di Vigolzone, di Unicoop, della scuola, delle Proloco di Vigolzone, Grazzano Visconti e di Carmiano.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà