La festa del tortello di Vigolzone potrebbe tornare, l’ultima edizione fu nel 2019

Potrebbe ripartire in questo 2024 la Festa del Tortello di Vigolzone, uno degli eventi dell’estate valnurese che ha sempre registrato migliaia di presenze. L’ultima edizione è stata quella del 2019. Un gruppo di cittadini, la “seconda generazione” dei volontari della Pro Loco di Vigolzone, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e diversi genitori che desiderano impegnarsi per il paese, si sono riuniti nella serata di martedì per iniziare a capire se possibile concretizzare il desiderio di riportare in paese la grande festa di luglio.

Ci sarebbe già anche la data – dal 26 al 29 luglio prossimo. Ora si lavora per organizzare il gruppo di volontari e trovarne altri, riprendendo anche la collaborazione con le associazioni locali che sempre hanno aiutato durante la festa. La Pro loco di Vigolzone ha garantito di mettere a disposizione la sua attrezzatura, necessaria per l’evento, ed il passaggio di consegne dell’esperienza e delle competenze maturate per l’organizzazione.