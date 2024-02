Vigolzone, travolto da un’auto sulle strisce pedonali: 32enne all’ospedale

Travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Nell’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 febbraio, in località Cabina di Vigolzone, è rimasto ferito un 32enne residente a Bettola che era appena uscito dal lavoro. È stato trasportato all’ospedale di Piacenza. L’uomo è stato investito dall’auto, che procedeva in direzione di Ponte dell’Olio, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali illuminate.

Il pedone, originario dell’Egitto, era appena uscito dal lavoro in una delle ditte insediate a Cabina. Il ferito è stato soccorso dai militi della Pubblica assistenza Val Nure e dai sanitari del 118 giunti con l’auto infermieristica. Il 32enne è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza. Non risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Val Nure Val Chero, con il comandante Paolo Giovannini e due pattuglie che hanno compiuto accertamenti e regolato il traffico.