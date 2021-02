Recinzioni dei giardini divelte all’Infrangibile e alla Farnesiana: “Inciviltà”

Recinzione divelte e danneggiate nei giardini pubblici di via Serravalle Libarna e davanti la scuola Caduti sul Lavoro, lungo il lato protetto dalla siepe della pista ciclabile in via Falconi, probabilmente per poter accedere alle aree verdi a dispetto dell’orario di chiusura. “Chi danneggia reti e cancellate di parchi e spazi pubblici – sottolineano gli assessori alla sicurezza Luca Zandonella e all’ambiente Paolo Mancioppi – arreca danno anche a se stesso, dal momento che i fondi comunali per la riparazione costituiscono risorse economiche della comunità, derivanti dalle tasse che tutti paghiamo. Gli agenti stanno effettuando le verifiche del caso, ma è importante sottolineare che un atto vandalico di questo genere può essere sanzionato non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche penale”.

A questo proposito, la polizia municipale – che si è attivata per individuare i responsabili – ricorda che il danneggiamento di cose pubbliche o esposte alla pubblica fede rientra nelle fattispecie previste e punite, con reclusione da sei mesi a tre anni che non può, per legge, essere condizionalmente sospesa se non siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, o non si sia espletato, in alternativa e come indicato dal Giudice, lavoro di pubblica utilità non retribuito. In merito alle sanzioni amministrative, il regolamento comunale stabilisce che è vietato diminuire la funzionalità o arrecare danno alle aree comuni, così come a qualsiasi luogo destinato alla fruizione della comunità, sanzionando tali comportamenti con il pagamento di una somma sino a 500 euro. “Ogni gesto di inciviltà che colpisca arredi, spazi condivisi e strutture della collettività – chiosano gli assessori – non si può liquidare come una bravata, ma denota una mancanza di rispetto verso tutti i cittadini, con conseguenze negative sia in termini di costo sociale, sia perché apre la strada a quei fenomeni di degrado che l’amministrazione s’impegna a prevenire e contrastare”.