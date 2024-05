Interno Verde, nel fine settimana oltre 3mila visitatori nei giardini di Piacenza

Interno Verde, il festival dedicato ai giardini segreti di Piacenza, ha lasciato a bocca aperta residenti e turisti, accogliendo tra sabato 11 e domenica 12 maggio oltre 3mila visitatori e confermando il successo dello scorso giugno.

visitatori di tutte le etÀ

L’evento ha dimostrato una profonda vocazione intergenerazionale, coinvolgendo un pubblico composto da giovani coppie, gruppi di amici, famiglie con bambini, adolescenti e anziani. “Siamo davvero felici, soprattutto per grande partecipazione della comunità” commentano gli organizzatori, Licia Vignotto e Riccardo Gemmo, “dalle famiglie che hanno eccezionalmente aperto al pubblico le porte dei loro palazzi, ai 120 studenti che si sono impegnati per custodire questi luoghi tanto belli quanto delicati, alle tante associazioni e realtà locali che hanno collaborato a realizzare un programma ricchissimo di attività. A loro va la nostra più sincera gratitudine”.

gli spazi visitati

Tra gli spazi maggiormente apprezzati sicuramente la pittoresca area verde progettata dall’architetto Giulio Ulisse Arata per la propria abitazione, il silenzioso e meditativo chiostro di Sant’Antonino, lo straordinario parco di Palazzo Anguissola di Podenzano, il romantico giardino di Palazzo Caracciolo e l’inaspettato frutteto urbano dell’Istituto delle Orsoline.

Soldout per le tante iniziative comprese nel programma: dalla straordinaria visita agli orti della Casa Circondariale agli appuntamenti speciali curati dal Collegio Alberoni, che per l’occasione ha esposto i preziosi erbari seicenteschi di Fra Zaccaria. Hanno registrato il tutto esaurito anche le passeggiate sulle Mura Farnesiane e ai Giardini Margherita, curate da Italia Nostra con Ente Farnese e Legambiente, e gli appuntamenti al Collegio Alberoni, che per Interno Verde ha esposto in biblioteca i preziosi erbari seicenteschi di fra Zaccaria.

Interesse e partecipazione anche alle conferenze sulla biodiversità organizzate dai docenti dell’Università Cattolica e del Politecnico, nell’elegante limonaia di Palazzo Nasalli Rocca, e al workshop di data visualization condotto dai designer di Studio Nilo a Rathaus.

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Piacenza, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini. Si è realizzato grazie al contributo del Comune di Piacenza, di Coop Alleanza 3.0, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Mediolanum – ufficio di Piacenza.