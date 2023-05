Sabato e domenica aprono al pubblico i giardini segreti più suggestivi del centro storico

Saranno 30 i giardini aperti per festeggiare la prima edizione di “Interno Verde a Piacenza”, che si terrà sabato 10 e domenica 11 giugno. Il programma sarà ricco di sorprese, con decine di corti, cortili e orti urbani pronti ad accogliere per un weekend i curiosi, piacentini e turisti, interessati ad esplorare l’anima più rigogliosa della città.

Le iscrizioni online sono già disponibili al sito www.internoverde.it. Per chi preferisce iscriversi di persona sarà attivo da venerdì 2 giugno maggio l’infopoint allestito in piazza Cavalli, in Sala Cattivelli. Sarà aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nei giorni della manifestazione: orario continuato dalle 9 alle 19. Alle persone iscritte verrà consegnata la mappa e il braccialetto che funziona da pass, valido per l’intero weekend.

“L’interesse e la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle istituzioni è stata sorprendente”, racconta Licia Vignotto, responsabile dell’evento. “Grazie alla loro sensibilità e generosità è stato possibile costruire un percorso di grande suggestione e significato, che comprende palazzi privati di rilievo storico e architettonico, solitamente non accessibili, ma anche orti e frutteti urbani, spazi gestiti da realtà impegnate nel sociale, chiostri appartenenti a chiese e conventi, e luoghi chiusi al pubblico da anni”.

Tra gli splendidi spazi che si potranno eccezionalmente visitare figurano imponenti residenze nobiliari, come Palazzo Scotti di Sarmato, Palazzo Caracciolo, Palazzo Paveri Fontana, Palazzo Anguissola di Podenzano, giardini legati all’indimenticato talento dell’architetto Giulio Ulisse Arata, come quello che realizzò per la propria abitazione di via San Siro e per il Chiostro di Sant’Antonino.

La mappa completa si potrà consultare a partire da venerdì 2 giugno, insieme al calendario delle tante iniziative dedicate all’ambiente organizzate in collaborazione con i numerosi partner che aderiscono all’iniziativa: mostre, installazioni, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, percorsi in bicicletta, incontri, colazioni e aperitivi tematici.

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Piacenza, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dall’ente Parchi del Ducato.