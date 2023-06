Piacenza ha aperto i suoi giardini: boom di visitatori, oltre 3mila in due giorni

Entusiasmo per la prima edizione di “Interno Verde”, il festival dedicato ai giardini segreti di Piacenza, che ha lasciato a bocca aperta residenti e turisti, accogliendo tra sabato 10 e domenica 11 giugno oltre 3mila visitatori. L’evento ha coinvolto un pubblico composto da giovani coppie, gruppi di amici, famiglie con bambini, adolescenti e anziani. “Siamo davvero felici, soprattutto per grande partecipazione della comunità» commentano gli organizzatori, Licia Vignotto e Riccardo Gemmo, dalle famiglie che hanno eccezionalmente aperto al pubblico le porte dei loro palazzi, agli oltre 70 studenti che si sono impegnati per custodire questi luoghi tanto belli quanto delicati, alle tante associazioni e realtà locali che hanno collaborato a realizzare il ricchissimo programma di attività, che ha accompagnato le visite. A loro va la nostra più sincera gratitudine”.

Tra gli spazi maggiormente apprezzati sicuramente la romantica area verde progettata dall’architetto Giulio Ulisse Arata per la propria abitazione, il silenzioso e meditativo chiostro di Sant’Antonino, lo straordinario parco di Palazzo Anguissola di Podenzano, il frutteto urbano curato dai Cosmonauti nel convento di Santa Maria di Campagna. Sold out per le tante iniziative comprese nel programma: dalle originali visite guidate ideate dal Fai, alle passeggiate sulle Mura Farnesiane e ai Giardini Margherita, curate da Italia Nostra con Ente Farnese e Legambiente. Hanno registrato il tutto esaurito anche la lezione sull’architettura degli alberi tenuta dall’agronomo Piergiorgio Barbieri, nel salone di Palazzo Scotti da Podenzano, e le conferenze sulla biodiversità organizzate dai docenti dell’Università Cattolica, nell’elegante limonaia di Palazzo Nasalli Rocca.

L’assessore al commercio Simone Fornasari ribadisce la soddisfazione e l’impegno dell’amministrazione comunale, affinché questo appuntamento possa consolidarsi e crescere nel tempo: “Abbiamo fortemente voluto e sposato questa iniziativa, che ha permesso a tantissimi piacentini e turisti di scoprire quanto capillarmente sia diffusa la bellezza della nostra città, che conserva uno straordinario patrimonio storico, architettonico e botanico. Confidiamo che l’importante traguardo raggiunto questo weekend rappresenti l’inizio di un percorso, volto a valorizzare con sempre maggiore consapevolezza ed efficacia il nostro territorio”.