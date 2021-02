Intitolati alle vittime delle foibe i giardini davanti alla scuola

A Ottone, in municipio, la giunta ha deciso di intitolare i giardini davanti alla scuola alle vittime delle foibe e all’esodo dei profughi giuliani, istriani e dalmati. “Oggi è la giornata del Ricordo, una ricorrenza civile che è stata voluta per non dimenticare questa pagina buia della nostra storia, per troppo tempo purtroppo quasi del tutto ignorata”, spiega la vicesindaca di Ottone Maria Lucia Girometta. “L’amministrazione comunale di Ottone, con delibera di giunta, ha deciso di intitolare i giardini davanti alla scuola, che saranno ultimati a primavera inoltrata, a tale nefasta ricorrenza. Non si può dimenticare e cancellare questo evento tragico; dimenticare le foibe è come rimuovere un pezzo della nostra storia”.

